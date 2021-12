Na het overlijden van zijn vrouw loopt Frits Spits tegen een muur op. De musical ‘West Side Story’ biedt hem een mogelijke uitweg

Mijn West Side Story is iets heel anders dan dé West Side Story. Met het laatste worden drie dingen bedoeld. West Side Story is een Amerikaanse musical uit 1957. Het libretto (twee bedrijven, negentien scènes) werd geschreven door Arthur Laurents en de op 26 november overleden Stephen Sondheim. Leonard Bernstein (1918-1990) was de componist. Het verhaal is een losse actualisering van The Tragedy of Romeo and Juliet uit 1596, van de Engelse toneelschrijver en dichter William Shakespeare.