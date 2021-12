Jan Keizer blijft altijd zingen: ‘Gewoon, een liedje met gitaar, of een stukje Pavarotti

De Band Zonder Naam hield in 2007 op. Maar nu is er het Boek Zonder Naam. De verbindende schakel is Jan Keizer. In de Volendamse huiskamer schildert hij met woorden.

Maar ook met penselen. Aan de muren hangen enkele kleine doeken die talent verraden. Ze verschillen ook nog; van koeien aan een water gaat het via Drentse kinderen naar een bijna abstracte boom met primaire kleurvlakken en stippen.

Officieel is Jan Keizer (72) met pensioen. Om tijd te hebben voor zijn vrouw Marie, twee zoons en dochter en sinds kort tien kleinkinderen. Twee ervan komen binnen, olijke meisjes met gevatte weerwoorden. ‘Hallo, meneer die ik niet ken!’

Pensioen is er ook omdat hij in muzikaal opzicht perfectionist is. Aftakelen op het toneel is er niet bij. Hij noemt geen namen, maar ‘er zijn ook artiesten die niet meer zouden moeten optreden.’

Hij is fit, twee keer per week sportschool en tennissen. Zijn stem is goed ond..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .