Lucinda Williams herstelt met zesklapper

In die serie (Lu’s Jukebox Vol. 1-6) laten de titels van de ‘episodes’ zien om welke artiesten en muzikale invloeden het gaat.

1 Runnin’ Down A Dream: A Tribute To Tom Petty. Dat album is gewijd aan de op 2 oktober 2017 overleden Amerikaanse zanger en tekstschrijver.

2 Southern Soul: From Memphis To Muscle Shoals & More; dat album cirkelt rond de nummers ‘The Games People Play’, ‘Ode To Billy Joe’, ‘Rainy Night In Georgia’ en andere.

3 Bob’s Back Pages: A Night Of Bob Dylan Songs; die cd kiest onbekende, maatschappijkritische songs van de tachtigjarige bard: ‘Man Of Peace’ (Satan in vredesmantel), ‘Political World’ en andere liedjes.

4 Funny How Time Slips Away: A Night Of 60s Country Classics; nummers van onder anderen Glen Cam..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .