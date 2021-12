Grote werken op een groots ‘Frans’ getint symfonisch orgel

L’Orgue Symphonique is de titel van de tweede cd die de jonge organist Evan Bogerd onlangs heeft uitgebracht. Opgenomen in de Amsterdamse Mozes en Aäronkerk op een totaal ander orgel dan dat van de Westerkerk, waarvan hij de vaste bespeler is. De oudste delen van dat orgel dateren uit 1686 en 1727, een barokorgel dus.

Het orgel van de Sint Antonius van Paduakerk, zoals de ‘Mozes en Aäron’ eigenlijk heet, is een Frans-symfonisch orgel, hoewel grotendeels van Nederlandse makelij: gebouwd door de gebroeders Adema.

Hoewel Adema heel wat mans was, is een deel van de tongwerken zeven jaar na de inwijding in 1871 vervangen door pijpwerk uit Frankrijk. Het orgel is gebouwd onder advies van de toenmalige Franse viceconsul Charles-Marie Philbert. Daarom heet het ook Philbert/Adema-orgel. Een groots instrument met 48 stemmen, uitstekend geschikt voor het repertoire dat Evan Bogerd heeft uitgekozen: Choral nr. 1 en Cantabile en si majeur van César Franck, Symphonie Romane van Charles-Marie Widor - een vierdelig werk van maar liefst..

