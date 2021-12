Sting moet meer doen voor hetzelfde effect

Op The Bridge refereert hij aan zijn oudere werk, maar brengt wel nieuws, al was het alleen maar door het noemen van bijbelgedeelten in de titels van zijn songs, zoals ‘The Book of Numbers’ (Numeri) en ‘The Bells of St Thomas’. Dat is pikant, precies tien jaar nadat Sting in het Amerikaanse weekblad Time zei dat hij agnost was en ‘de zekerheid van religieus geloof gevaarlijk’. Numeri staat voor Sting voor een lange zoektocht door de woestijn, in de schaduw van de dood, met idioten in de paleizen van de macht.

De kerkklokken van Thomas roepen op tot bekering en vermanen dat de dag des oordeels komt. Beide songs mengen flarden bijbeltekst met een verhaal dat in onze tijd speelt, zodat de twee elementen als het ware interacteren.

‘Captain Bat..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .