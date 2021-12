Zweegers heeft wat te vertellen op de Novastar-plaat ‘Holler and Shout’

Geenszins, want de dromerige pop van Zweegers staat op de plaat fier overeind. De piano is volop aanwezig, de fijne ritmes op de drums ook en dus valt er genoeg te swingen; als iemand dat doet tijdens een optreden is het Zweegers zelf wel. ‘Velvet Blue Sky’, ‘Deep Are The Eyes’ en ‘Wild Years’ klinken opgetogen, ‘Holler And Shout’ en ‘Holding Patterns’ zijn prima ballads. Vervelen doet Novastar nooit, denk maar eens aan het prachtige nummer ‘Wrong’ uit 1999. Een grote hit was het nooit, maar in de loop der jaren groeide het nummer uit tot een evergreen. Het nummer is al jaren vaste prik in de Top 2000. Het tekent de muziek van de Belgische band. Op Holler And Shout combineren ze hun sound met het Britse. Het is ze ..

