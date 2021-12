Nieuw unplugged-album van Kensington

Alles klopt aan deze cd, of aan dit vinyl. Het is heel goed dat de vier leden van deze prima band, die stadions plat speelde, het concept gebruikten dat veel artiesten al voorzag van een nieuwe dimensie: Neil Young, Eric Clapton, Nirvana en Pearl Jam. De opnames werden gemaakt tijdens hun akoestische optredens in Utrecht, hun thuisstad; ‘aangekleed met een strijkkwartet en blazerssectie, was het een onwerkelijke ervaring. Het waren voor ons de eerste echte gigs na de coronacrisis. Die ontlading hoorde je terug in het publiek en uiteindelijk dus ook op de plaat’, bericht de band de pers. Zeker nu corona weer oplaait, is dit album er eentje om te koesteren. Kensington bestaat nog altijd uit Eloi Youssef, Casper Starreveld, Jan Haker ..

