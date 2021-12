Niet dagelijks bidden voor Brood - Nieuwe boek is een trommel vol anekdotes en verhalen

Dit jaar is het twee decennia geleden dat kunstenaar Herman Brood van het dak van het Hilton sprong. In 2021 zou hij 75 zijn geworden. Gerard Wessel portretteerde hem vanaf de vroege jaren tachtig, in ruim twintigduizend beelden en nog veel meer woorden.

In het atelier van Herman Brood bidden Bono (de zanger van popgroep U2) en fotograaf Anton Corbijn voor de Zwolse artiest. Het is kort na Hermans overlijden, in juli 2001. Het atelier is boven café Dante in Amsterdam. Herman Brood werkte en woonde er, als het gezin in een wijk verderop even niet paste. Bé Kruize is dan beheerder.

‘Geloof jij in God, Bé?’, vraagt Anton ineens. ‘Ik niet’, antwoordt Bé. ‘Moet dat?’ ‘Nee, maar zou je dan even het atelier willen verlaten zodat Bono en ik hier kunnen bidden voor de zielenrust van Herman?’ ‘Nou, ik weet het niet hoor’, zegt Bé. ‘Ik laat hier wel vaker mensen achter en dan zijn er ineens spullen verdwenen.’ ‘Je denkt toch niet dat wij hier gaan stelen?’, roept Anton verontwaardigd.

Bé: ‘Ik vond he..

