Merkel verrast met muziekkeuze voor haar afscheid: punkrock van Nina Hagen

Berlijn

Werpt Frau Merkel donderdag voor de deur van het Defensieministerie haar mantel af om te ontsteken in een door haarverf en glitter overgoten schreeuw-sessie op de maat van Duitse punkrock? Die kans, hoewel nog altijd niet heel groot, is toegenomen sinds deze week bleek dat een van Merkels lievelingsliedjes uit de mond komt van Nina Hagen, de rockzangeres die de soundtrack verzorgde voor de wilde late jaren zeventig en tachtig in Berlijn.

Du hast den Farbfilm vergessen zal even wennen worden voor het legerorkest van de Bundeswehr. Dat levert donderdagavond op het binnenhof van het ministerie van Defensie de muziek voor Merkels Grote Taptoe, de militaire afscheidsceremonie die iedere uitgaand bondskanselier ten deel valt. Da..

