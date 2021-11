Nieuw album van Joke Buis smaakt naar meer

Bijna als een statement begint het album met het kleine singer-songwriterachtige ‘Je bent hier nu’. Niet een liedje over God en geloof, maar over de verbinding met een geliefd persoon die niet (meer?) in de buurt is. De kenmerkende blazers van haar Johannes de Heer-liedjes keren terug op het swingende ‘Dit is wat ik weet’. In het nummer ‘Schoonheid van het moment’ vraagt Joke Buis zich af waarom ze zo vaak vergeet te genieten van het nu. ‘Zo dichtbij’, weer over een vriendschap op afstand, is een prettige ballad met zanger Lars Gerfen. Met ‘Ik denk terug’ richt ze een klein monumentje op voor haar overleden opa. In de indringende titeltrack draait het om de vraag: ‘Als je andere keuzes had gemaakt, had je dan andere foto’s aan de wan..

