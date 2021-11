Knap en muzikaal gespeeld van Hannah Koob

Hannah Koob is een jonge Duitse saxofoniste die een groot deel van haar opleiding in Nederland heeft gehad. Die dubbele achtergrond is een van de rode draden op dit debuutalbum. Ze speelt muziek van zowel Duitse als Nederlandse bodem.

Een tweede element is dat bij diverse werken op de achtergrond de saxofonist Sigurd Raschèr een belangrijke rol speelde. Enkelen van Koobs docenten waren leerlingen van deze Duits-Amerikaanse musicus. En twee van de werken op dit album, van de Duitser Erwin Dressel en de Nederlander Hans Kox, werden in opdracht van Raschèr geschreven. Die Fremde is geen vrolijke plaat. Op de partita van Dressel na ademt het album een wat zwaarmoedige, soms melancholieke sfeer. Dat is het sterkst in The Stranger van Kox. Een twintigdelig werk, muziek afgewisseld met sombere teksten over de gedachten van een man die cyaankali heeft geslikt. Hij hoopte dat hij snel zou sterven, maar doet er een uur over. Met die zwaarmoedigheid weet Koob w..

