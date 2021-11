Ook met prik speelt antivaxer Clapton goed

De titel verwijst naar zijn vrouw Melia, want zij is de The Lady in the Balcony: Lockdown Sessions. In 73 minuten komen veertien liedjes voorbij, vaak de bekende spullen, maar wel pittig uitgevoerd, met piano en akoestische gitaren en zang van Clapton, die opvallend goed van stem is. De tijd en zijn tot voor een jaar of dertig verwoestende levensstijl brachten geen sleet op zijn knauwende manier van geluidsproductie.

Clapton kreeg sinds het uitbreken van de corona pandemie veel kritiek. Medio november nog verscheen een meedogenloze dubbelpagina in de Washington Post: ‘What Happened To Eric Clapton?’, waarin werd gesteld dat de artiest zijn muzikale erfenis van 55 jaar ‘vergooide’.

Clapton is tegen coronamaatregelen en drukte dat met medesc..

