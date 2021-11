Zanger Philip Margo (79) overleden

Los Angeles

Philip Margo, een van de oprichters van de Amerikaanse band The Tokens, is overleden. De zanger stierf zaterdag in een ziekenhuis in Los Angeles op 79-jarige leeftijd aan de gevolgen van een beroerte, melden Amerikaanse media. De groep, met naast Margo zijn jongere broer Mitc, Jay Siegel en Hank Madress, brak in de jaren zestig door dankzij een cover van ‘The Lion Sleeps Tonight’. Dat is wereldwijd de bekendste versie. The Tokens scoorde daarna vooral in eigen land nog enkele hits. ‘Met een laatste brul maken we het nieuws van het overlijden van onze fantastische leeuw, Philip Margo, bekend’, zo luidt de verklaring van The Tokens op Facebook. <

