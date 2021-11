Twee toonzettingen van het Magnificat, door vader en zoon Bach

In november 2021 beleeft het Luthers Bach Ensemble zijn derde lustrumjaar. En al is het officiële feest uitgesteld wegens de coronacrisis, er is wel een serie adventsconcerten in aantocht. Daarbij komt Maria zelf uitgebreid aan het woord.

‘Voor mij is het Magnificat, de Lofzang van Maria, heel bijzonder. Niet alleen omdat het door zo veel componisten is getoonzet, maar ook omdat het zo’n kernachtige, relatief korte tekst is. Er zit veel uitbundigheid in en tegelijk veel deemoed.’ Kerkmusicus Tymen Jan Bronda was als organist en dirigent al verbonden aan de Lutherse Kerk in Groningen, toen hij in 2006 het Luthers Bach Ensemble (LBE) oprichtte. ‘In de provincie Groningen heb je veel prachtige oude kerkjes met een mooie akoestiek. Maar het bleek dat er maar weinig Bach in die kerkjes werd gezongen.’

Het ensemble zelf ontstond uit een paar cantatediensten in ‘zijn’ Lutherse Kerk, in de stad Groningen. ‘Die Bach-cantates passen perfect binnen de lutherse liturgie, ze..

