Een relaxte en gevarieerde sound van Willie d. Wallace

Qua stijl is het een soort wonderlijke mix van de grooves van Bob Marley en de gitaarloopjes en melodieën van John Mayer. Kers op de muzikale taart zijn de regelmatig opduikende fijne blazers. Op een luchtige en haast onderkoelde manier bezingt Wallace mooie en moeilijke kanten van het leven. Dromen die wel en niet uitkomen (‘Dreams’), omgaan met teleurstellingen en tegenslag (‘Upside of a downside’, ‘De tijden’), de last van een verslaving (‘High all the time’), maar vooral liefde en vrienschap (‘My love for you is immense’, ‘Dans met me’, ‘Late night hearts’). Muzikaal gaat het van lekker swingend (‘Dans met me’, ‘Upside of a downside’) naar intiem en laidback (‘High all the time’, ‘Late night hearts’) of gewoon prettige pop. ‘De tijde..

