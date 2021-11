De legendarische Skymasters komen opnieuw tot leven

The Skymasters waren toonaangevend voor de ontwikkeling van de lichte muziek in Nederland. Het jazzorkest werd in 1946 opgericht en speelde tot 1997 swingende bigbandmuziek voor de AVRO-radio.

Nederlandse componisten als Jerry van Rooyen, Rob Pronk, Rob Madna en Frans Elsen schreven in een hoog tempo muziek voor The Skymasters onder leiding van Tony Nolte. Componist, arrangeur en saxofonist Jasper Staps richtte in 2019 samen met trompettist Teus Nobel een nieuwe bigband op: Paradox Jazz Orchestra. Doel van dit orkest is om vergeten hoogtepunten uit de jazzhistorie nieuw leven in te blazen. Staps dook diep in de radioarchieven, selecteerde de mooiste stukken van The Skymasters en digitaliseerde de (vaak moeilijk leesbare) arrangementen. Het resultaat is meer dan een eerbetoon: de vaak prachtige arrangementen klinken dankzij dit jonge orkest met puike solisten als Teus Nobel, Ack van Rooyen (die zelf met The Skymasters speelde) ..

