Arjan Versluis bewijst: Zo feestelijk als fantasie kan zijn

‘... het orgel kan verrassend veel aan. Zodoende is deze cd een ode aan de veelzijdigheid van het orgel.’ Daarmee zegt Arjan Versluis niets te veel van het Bätz/Witte orgel van de Grote Kerk in Gorinchem, waarvan hij sinds 2019 hoofdorganist en stadsorganist is.

Het nieuwe album dat Versluis heeft uitgebracht, laat het orgel in al zijn diversiteit en schoonheid horen. Ook als je het orgel van de vele concerten en cd-opnamen al goed kent, bevestigt deze plaat alleen maar dat dit instrument zijn goede naam en faam volledig verdient, zeker na de laatste restauratie van 2007-2011. De kwaliteit van het orgel, voltooid in 1853, is mede te danken aan het gebruik van veel pijpwerk uit het Bätz-orgel van 1761. Een groot deel van het hoofdwerk en van het bovenwerk is van Bätz: 16 van de 24 stemmen. Daardoor is het in totaal 44 stemmen tellende orgel ook zo geschikt voor romantiek én barok.

Na een cd-opname met romantische werken, Con Abbandono (‘met overgave’), heeft Arjan Versluis nu een plaat ge..

