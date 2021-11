Dit boek is een aanwinst voor niet-pedaalspelers van het orgel

Boudewijn Zwart is een van Nederlands bekendste beiaardiers. Dat hij ook geregeld orgel speelt, is minder bekend. Nu verscheen van hem een koraalboek dat ontstaan is door werk dat hij voor zijn dochter Lydia heeft gemaakt. Zij vervangt hem geregeld als organist, maar kan geen pedaal spelen. Ze heeft een piano-opleiding gehad en is net als haar vader ook beiaardier.