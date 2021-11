De tweede berg van This Beautiful Mess

Tussen 2000 en 2012 maakte de indierockband This Beautiful Mess furore, van Lowlands tot het Flevo Festival. Na een kleine tien jaar stilte is de band terug met Second Mountain Songs, zes nieuwe ijzersterke meeslepende nummers, zowel op vinyl als digitaal album. Zanger en frontman Arjen van Wijk vertelt over de opvallende comeback van een intrigerende band.

Hoe en waarom zijn jullie weer begonnen?

‘Dat ging heel organisch. We zijn sowieso altijd goed bevriend gebleven. Een jaar of drie geleden kregen we ineens een mailtje uit Duitsland met de vraag of we een reünietour wilden doen als This Beautiful Mess. We zeiden: ‘Zullen we het gewoon doen?’ Iedereen was enthousiast. Vervolgens kwam van het een het ander en nu is er een nieuw album.’

Wat is het verschil tussen toen en nu?

‘We zijn nooit een hitband geweest. We hebben altijd twee benen gehad. We hadden een groot contract bij Sony Music en zaten bij het kleine indie-label Sally Forth. Altijd hebben we grote en kleine shows gespeeld. Deze plaat hadden we twintig jaar geleden niet kunnen maken. De sound die je hoort, is duidelijk This Beautiful..

