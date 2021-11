De Dijk heeft het gehouden, achter alle ergernissen

Als kind wilde zanger, tekstschrijver en acteur Huub van der Lubbe best priester worden: mooie gewaden, alle aandacht en lekker zwaaien met dat wierookvat. Maar na een bezoekje aan het seminarie waar een vriendje heen zou gaan, was het snel klaar. Streng en kil, ingetoomde kinderkopjes, dat was niets voor de man die diep in zijn hart nog steeds communist is.

Ruim 66 is hij nu, gelouterd, bedachtzaam, mild, maar soms ook scherp en hardnekkig in zijn afkeer van kerk en kapitaal. Dan kan Huub van der Lubbe doordraven, zoals bij Barend en Van Dorp, waar hij in 2000 tegenover een brave CDA’er zat. Nóóit zou hij daarop stemmen. ‘Het evangelie deugt niet!’

Maar hij laat zich zegenen door de beringde handen van Solomon Burke, de soulveteraan die n..

