Ed Sheeran is open, maar niet heel erg vernieuwend

Ongetwijfeld zal dit album de hitlijsten bestormen. Equals, om de plaat maar even zo te noemen, is een familiealbum geworden, waarop hij als kersverse vader terugblikt op zijn jeugd, zijn fouten, van de dingen waarvan Sheeran spijt heeft. De teksten zijn goed, inhoudelijk, maar qua muzikaliteit is er weinig veranderd. De muziek ligt goed in het gehoor en is uiterst geschikt voor de radiostations. ‘Overpass Graffity’ is mooi en oprecht, ‘The Joker And The Queen’ is een prachtige ballad. ‘Visiting Hours’ is ook rustig en een mooi eerbetoon aan een overleden vriend. Met veertien nummers heeft Sheeran een album uitgebracht met voldoende materiaal. Ook elektronische nummers ontbreken niet op Equals. ‘Bad Habits’ is bijvoorbe..

