Mooi opgenomen werk van Camerata Trajectina

Stel dat er rond 1600 al jukeboxen waren, en je stopte daar geld in, wat zou er dan klinken? Het Utrechtse ensemble Camarata Trajectina vroeg zich dat af en het resultaat is op dit album te horen.

Het ensemble houdt zich al bijna vijftig jaar bezig met het bestuderen en uitvoeren van Nederlandse liedjes uit de zestiende en zeventiende eeuw. Op tientallen cd’s zijn de resultaten daarvan te beluisteren. Nu is er voor het eerst een volledig instrumentaal album met arrangementen van de belangrijkste standards van rond 1600. Grappig is dat de meeste toen populaire deuntjes net als nu uit het buitenland kwamen. Dat geldt niet alleen voor Sweelincks Ballo de Granduca (uit Italië), maar ook voor veel melodieën uit de oer-vaderlandse Gedenck-clanck van Adriaen Valerius. Het is interessant om drie bekende klaviervariaties van Sweelinck nu door andere instrumenten dan het klavecimbel of orgel uitgevoerd te horen. Grappig is..

