Hoite Pruiksma van de Nederlandse Bach Academie is bedroefd, maar niet verbitterd

‘We noemden ons niet zomaar Academie. Dat woord impliceert een leeraspect. We hanteerden een leerling-gezel-meester-systeem, net als de middeleeuwse gilden. Als NBA werkten we op verschillende niveaus aan één project; van ervaren professionals aan de top tot kinderkoren aan de basis.’

Al tientallen jaren observeert componist en dirigent Hoite Pruiksma met pijn in het hart de teloorgang van het Nederlandse muziekonderwijs. ‘Muziekscholen werden wegbezuinigd, leraren moesten maar zzp’er worden en voor een tientje per uur lesgeven. Scholieren en pabostudenten komen amper nog in contact met beroepsmusici. Jongeren hebben dus geen levende voorbeelden meer.’ Juist dat wilde de NBA doorbreken. Pruiksma initieerde educatieve, interdisciplin..

