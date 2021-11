‘Achter de hemelpoort’ klinkt nu Fries

Cees de Wolff vertaalde en hertaalde opnieuw liederen uit het oeuvre van de Nederlandse zanger Boudewijn de Groot. De artiest zelf was er zo bij betrokken dat hij elf maanden lang in Oranjewoud op kamers woonde.

Cees de Wolff met Boudewijn de Groot op Klein Jagtlust in Heerenveen. (beeld Niels de Vries)

Akkrum

Het vertrouwen winnen van Boudewijn de Groot, dat lukt niet iedereen. Cees de Wolff wel. Tussen de nu 77-jarige zanger, schrijver en muzikant en de twintig jaar jongere Friese zakenman en hertaler ontstond de afgelopen jaren een hechte band. Die leidde tot twee albums waarop een deel van De Groots oeuvre tot nieuw leven in het Fries, ‘een Rijkstaal.’. De tweede verschijnt vandaag.

enthousiast

De Wolff werd groot in windenergie en hervond na verkoop van zijn bedrijf zijn echte passie: de kleinkunst en het lied. In november 2019 verscheen Boudewijn de Groot Yn It Frysk! Tien hertaalde songs werden uitgevoerd door Friese artiesten. Ze voegden een klank en kleur toe aan de teksten van Lennaer..

