Scherpe nostalgie van Bennie en Normaal

De Achterhoekse band Normaal hield er in 2015, en later in 2019 nog eens, mee op. Zanger Bennie Jolink had ernstige problemen met de gezondheid; vooral zijn longen speelden op en bij elk optreden moest hij aan de zuurstof. Mede dankzij een nieuw medicijn is hij weer aardig boven Jan.

Woeste tournees zitten er niet meer in, maar de 75-jarige veteraan uit Hummelo heeft heel wat te vertellen. Dat doet hij in vijftien verhalen, in veertien liedjes en in tekeningen en schilderijen. Dat deed hij precies twee jaar geleden al in een prenten- en anekdotenboek met cd: Bernard Jolink Post Normaal. En nu flikt hij het nog eens. Het is onderhoudend, maar heeft ook iets van opa die vertelt hoe hij vroeger, ooit, tekeerging. De fijne penseel en de confrontatie met leven en dood die het zwart-witte album van 2019 kenmerkten, ontbreekt hier.

Hilarisch is het wel, want geen greppel, bushalte of televisiestudio of Normaal liet er wel een herinnering achter. En natuurlijk is de zanger-schrijver met zijn band een monument, dat overi..

