De stemmen van de zangeressen van Mission House dansen opgewekt heen en weer

De muziek van vriendinnen Jess Ray en Taylor Leonhardt, genaamd Mission House, is pure aanbiddingsmuziek, dat wordt ook op de plaat My Eyes Are Open (Acoustic) meteen duidelijk.

De muziek op dit album is grotendeels een akoestische herbewerking van hun vorige plaat I Heard A Song I Can’t Ignore. Een succes, want de elektronische geluiden zijn grotendeels weggevallen, waardoor er kleine, eerlijke liederen overblijven. Zwaar is het zeker niet, want de stemmen van deze Amerikaanse zangeressen dansen opgewekt heen en weer. Het doel van de zangeressen is hun geluid te delen met de kerk over de hele wereld.

De twee zangeressen van Mission House genieten vooral in Amerika enig aanzien, maar ook in Nederland mag de muziek van deze twee singer-songwriters best wat meer gehoord worden. Muzikale ondersteuning op dit album is er van onder anderen Andrew Peterson (Square Peg Alliance) en Josh Baldwin (Bethel Music). Erg..

