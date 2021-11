De uitvoeringen van dit album van Elton John lijken op elkaar en de saus is tamelijk inspiratieloos

Op de plaat staan zestien nummers. Ook Elton John moest door corona zijn Farewell Yellow Brick Road-afscheidstournee stilleggen. Hij maakte een podcast, Rocket Hour, en selecteerde gasten voor een duet. Het is absoluut een moderne plaat, waarop de muzikaal lenige zeventiger krachtig zingt en goed is in pianospelen. Maar hij probeert hier te veel naar zijn gastartiesten toe te werken en verzwakt zijn eigen unieke mix van spel en stem.

De klank is wat blikkerig en schel en hij overtuigt nergens. De uitvoeringen lijken op elkaar en die saus is tamelijk inspiratieloos. Toch is de duetvorm op zich heel aardig om eens mee te maken. Echt prachtig is de bijna zeven minuten durende uitvoering door Elton John, Miley Cyrus, Yo-Yo Ma, Robert Tr..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .