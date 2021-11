Filmmuziekcomponist Minco Eggersman houdt van films die hem uitdagen en niet alles voor hem invullen

Minco Eggersman schreef de soundtrack voor de film Once Upon A Time In Calcutta. De muziek van de Amsterdamse filmcomponist is nu te horen op het gelijknamige album dat verscheen op zijn eigen VOLKOREN-label.

Eggersmans composities worden uitgevoerd door onder anderen violist Oene van Geel, cellist Jonas Pap, mandolinespeler Efrén López en organist Charles Henri Maulini. De film ging in september 2021 in première op het Filmfestival van Venetië, voor Eggersman een droom die in vervulling ging.

Is dit album volledig in MIDI (elektronisch notenschrift) gecomponeerd?

'Ja. Toen de composities eenmaal waren goedgekeurd door regisseur Aditya Vikram Sengupta heb ik alles laten inspelen door bevriende muzikanten. Digitaal klonk het al best goed, maar niets is te vergelijken met een echte cello, een echte mandoline en een echt kerkorgel (opgenomen in de Notre-Dame de Bon Voyage te Cannes). De drumpartijen en enkele kleinere instrumenten deed ik z..

