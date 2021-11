Abba kijkt bitterzoet terug op laatste album

Die teksten vallen op, vooral in ‘I Can Be That Woman’. Twee voormalige echtelieden zien elkaar na jaren weer. Het doet pijn, maar er is ook besef van eigen falen en de wil om een draaglijke omgang te scheppen. ‘You’re not the man you should have been. I’m not the woman I could have been.’ De bitterzoete droefenis weerklinkt ook in ‘Just A Notion’, met ‘I Still Have Faith In You’ en ‘Don’t Shut Me Down’, al voor vandaag online gezet.

De plaat is niet overal subliem. ‘Bumblebee’ is wel erg braaf en ‘No Doubt About It’ een niemendal. Maar het wordt vergoed door ‘Keep An Eye On Dan’ (wie let op de hond als de baasjes vechtend scheiden?) en het statige, bijna hymne-achtige ‘Ode To Freedom’ waarmee het album afsluit.

Missie geslaagd dus. Maar d..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .