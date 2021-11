Te midden van isolatie vouwt de band The War On Drugs zich open

Er is goed en slecht nieuws over de onvolprezen alternatieve rockband The War On Drugs, of beter gesteld: het slechte nieuws is eigenlijk goed nieuws, het vormen twee kanten van dezelfde medaille.

Zanger Adam Granduciel van The War On Drugs.

Het goede nieuws is dit: het gaat goed met de 42-jarige frontman Adam Granduciel. Hij is van het donkere Chicago verhuisd naar het zonniger Californië, waar hij met zijn vrouw en peuter woont. De band met zijn vader is er een van bewondering en steun geworden, de man is zelfs de grootste fan geworden.

Dat alles staat in schril contrast met de gesloten binnenwereld van Granduciel waarin de vorige twee albums tot stand kwamen: Lost in the Dream en A Deeper Understanding. Daarvoor won de band in 2018 terecht de Grammy voor ‘beste rockalbum’ van het jaar.

Die gesloten binnenwereld, die hypnotiserende gitaarsongs voortbracht als ‘Thinking of a Place’, ‘Under the Pressure’ en ‘Pain’, is niet meer. Terwijl de wereld meermalen in isolatie en lockd..

