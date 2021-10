Weet voormalig Third Day-zanger solo ook iets eigens neer te zetten?

Ruim 25 jaar was Mac Powell de leadzanger van de succesvolle christelijke rockband Third Day. Nadat deze band er de brui aan gaf in 2018 maakte hij wat uitstapjes naar de countryhoek. Maar het bloed kruipt waar het niet gaan kan en Powell brengt nu met New Creation zijn eerste solo-gospelalbum uit.

De voormalig Third Day-zanger heeft een van de meest herkenbare stemmen binnen de gospelmuziek: een donkere bariton met een onmiskenbaar rauw randje en een overduidelijk zuidelijk accent. Weet hij solo ook iets eigens neer te zetten? Powell trekt de wat softere lijn door van de laatste albums van Third Day, maar voegt wel snufjes rock en country aan de muziek toe. Het is het muzikale spectrum dat Powell past als een jas. En misschien nog wel het belangrijkste: de muziek is niet zo glad geproduceerd als sommige albums van Third Day waren. Daardoor blijft er zowel spontaniteit als bravoure doorklinken in de muziek, wat goed past bij zijn stem.





In de teksten toont hij zich heel persoonlijk en tegelijk put hij uit typisch Amerikaanse spirituals uit vroeger tijden. Al met al is New Creation heel plezierig om naar te luisteren, maar wie hoopte op iets stevigers of vernieuwends komt bedrogen uit.

+ mooie, herkenbare stem

+ muzikaal gevarieerd

- weinig verrassend

New Creation

Mac Powell. Sparrow Records / Capitol CMG