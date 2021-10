Dit werk is mooi ingehouden gezongen door Eric Bibb

De Amerikaanse folk- en blueszanger Eric Bibb woont en werkt in Zweden en heeft een warme relatie met zijn land van herkomst, de Verenigde Staten. Hij nam dit album op in 2019, voordat corona uitbrak; daardoor krijgen de songs die het uiteenrafelen en de scherpte van de verhoudingen in zijn land kenschetsen een duidende waarde.

In het lied ‘Emmett’s Ghost’ zie je al aftekenen wat George Floyd zou overkomen. Het gaat over de moord in 1955 op een zwarte tiener die in de ogen van de kruidenierster te brutaal was. Hij werd door blanke mannen die haar kenden beestachtig afgeslacht. De moord werd een monument doordat Emmetts moeder per se wilde dat de begrafenis plaatsvond met een open kist, zodat iedereen kon zien wat haar kind was aangedaan.

Toch is dit album een liefdesbrief aan Amerika. Eric Bibb staat in pofbroek op een bruine akker op de hoes, met wijd uitgespreide armen, in de ene hand een gitaar, in de andere een Amerikaanse vlag. In zijn pikkerige folky-bluesstijl geeft hij lucht aan de zorgen die hij heeft, in songs als ‘Whole World’s Got The Blues’, ‘..

