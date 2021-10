Bintangs zijn goudeerlijk rauw ... en meditatief

De Bintangs vormen de oudst bestaande rockgroep in Nederland. Zanger Frank Kraaijeveld (76) is het enige originele bandlid. Bij het zestigjarig jubileum hoort een nieuw album en een nieuw boek. Monnikenwerk van Nederlands ruigste kloosterling.

Astrant, zo heet de zaal in Ede waar de Bintangs optreden. Het mag weer, na anderhalf jaar gedwongen pauze. En de vier heren van deze rockgroep lusten hem rauw. De avond is een hommage aan hun afkomst en anciënniteit. Twee ‘indo’-groepen treden op als voorprogramma; gedegen, nostalgisch, songs uit de jaren vijftig en zestig.

De Bintangs treden aan tegen elven, het volume mag ietsje omhoog. Een dik uur klinken solide songs: oude hits als ‘Ridin’ on the L & N’ en ‘Travelling in the U.S.A.’, maar ook ‘Radio Mood’ en het prachtige ‘Sweet Louisa’, van hun gloednieuwe plaat These Hands.

Dat nummer heeft een geschiedenis, vertelt zanger Frank Kraaijeveld tijdens het omkleden. Het werd geschreven door zijn broer Arti. Die speelde in de beginja..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .