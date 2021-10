Een verrassende verzameling van veertig mooie miniaturen

Nathalia Milstein (1995) presenteert op haar nieuwste album maar liefst veertig composities. De Russisch-Franse pianist legt in het bijbehorende cd-boekje uit dat het spelen van een miniatuur niet per definitie gemakkelijker is dan een muziekstuk dat langer duurt dan anderhalve minuut. De uitvoerder moet in korte tijd een wereld oproepen die daarvoor nog niet bestond. Centraal op dit album staan twintig ‘Visions fugitives’ van Sergej Prokofjev (1891-1953).

De Franse titel is een poging tot het vertalen van de Russische heimwee naar de dingen die voorbijgaan. De stukjes waren aanvankelijk bedoeld als toegiften, maar Prokofjev voerde ze in 1917 achter elkaar uit. Milstein slaagt erin om een verscheidenheid aan kleuren en stemmen samen te voegen tot een geheel. De andere korte stukken die ze speelt zijn van Béla Bartók, Frans Liszt en Frédéric Chopin. Daarnaast is de relatief onbekende Russische componist Valéry Arzoumanov (1944) de moeite van het ontdekken waard. Het album is onder perfecte omstandigheden opgenomen in de Muziekhaven te Zaandam.

+ verrassende verzameling van veertig mooie miniaturen

+ samenhangend verhaal

+ perfecte opname

Visions Fugitives

Nathalia Milstein. Mirare

