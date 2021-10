Suzan & Freek dromen van nieuw succes met nieuwe plaat

Het tweede album van Suzan & Freek verschijnt vandaag: Dromen In Kleur, met daarop onder meer de succesvolle singles ‘Weg Van Jou’ en ‘De Overkant’. De geboren Achterhoekers dromen van nieuw succes. En die kans is aanzienlijk, want het duo - ze hebben al jaren een relatie met elkaar - kent in Nederland een grote schare fans, en zijn mensen geen fan, dan nog vinden veel luisteraars de muziek goed te pruimen.