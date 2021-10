Mike Donehey boekt prachtige progressie na Tenth Avenue North

Het is bijna een cliché geworden; de zanger van de band die solo verder gaat na het stoppen van de groep. In het geval van Mike Donehey hoef je je echter geen zorgen te maken over misplaatst ego. Het afscheid van ‘zijn’ Tenth Avenue North was in goed overleg en eerlijk is eerlijk: hij was het grootste reservoir voor de inhoud van de band, die nooit echt voet aan de grond kreeg in Europa.

Flourish verschijnt amper een half jaar na de laatste show van Tenth Avenue North en Donehey heeft haast met het zetten van zijn muzikale vingerafdruk. De opener ‘Standing At The Edge Of My World’ zingt hij uit volle borst als over een ravijn, subtiele snik in de stem en met een triomfantelijk geluid wat het goed zal doen bij Switchfoot-fans die Fading West waarderen.

Wil je dit solowerk verder beschrijven, dan kom je waarschijnlijk dichtbij als je Chris Martins (Coldplay) gevoel voor arrangement mengt met de tekstuele fijngevoeligheid en het open vizier van Jon Foreman. Wat dat betreft is ‘Glory I Couldn’t See’ een triomf. Je hoort flarden Toby Mac in ‘All Together’, wat een oproep aan de vast grote evangelicale achterban lijkt: Maybe..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .