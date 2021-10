Bram Vermeulen verlegde meer stenen

‘De steen’, zo heet een van de bekende liederen van Bram Vermeulen (1946-2004). Door er een te verleggen in een rivier, kan elk mens iets blijvends wrochten. Het moet hem troost hebben geboden, in een leven dat niet over rozen ging, maar intens werd geleefd.

Vermeulen zou deze maand 75 zijn geworden. Maar hij stierf in zijn slaap door een hartstilstand in de Italiaanse plaats waar hij even op adem kwam. Zijn Toscaanse dood was op 4 september zeventien jaar geleden. Naast een oeuvre dat enkele tientallen albums en een handvol boeken omvat, bestonden er 13.000 bladzijden aantekeningen in dagboekvorm, vanaf 1984. Die 67 boekjes werden bewaard door actrice Shireen Strooker (1935-2018), zijn tweede vrouw. De dagboeken kwamen terecht bij zijn d..

