Na een periode in de musicalwereld keert Remko Harms nu terug naar de gospel. ‘Ik weet dat ik er mag zijn’

Het viel allemaal samen tijdens de lockdown: de drang om een gospelalbum op te nemen, de wens om naar buiten te treden met een programma dat niet afhankelijk was van verwachtingen of verplichtingen van buitenaf, en de mijlpaal van een veertigste verjaardag die Remko Harms deed reflecteren over zijn identiteit.

Remko Harms: 'Ik getuig van liefde. Zullen we dat maar allemaal doen?'

‘Als het allemaal doorgaat, hè?’ zegt Harms met een knipoog als hij de plannen voor een najaarstour heeft geschetst. Het voorbehoud komt niet uit de lucht vallen. Remko was lid van Gordons Los Angeles, The Voices toen de groep op het hoogtepunt, met een platina plaat en nummer 1-notering, stopte. Zijn kapperszaak moest tijdelijk dicht, terwijl ook optredens onmogelijk waren. Het bracht hem tot existentiële vragen: wie is Remko Harms zonder deze projecten en de gangbare definitie van succes? Het antwoord lag voor een deel bij zijn eerste muzikale liefde: gospel.

Remko groeide op in christelijke kring en zong onder andere in het Ronduit Gospel Choir. De stap om professioneel zanger / muzikant te worden, bracht hem in de musicalwereld ..

