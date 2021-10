De onbekende ‘Orfeus van Amsterdam’. Wie was Jan Pieterszoon Sweelinck?

Sweelinck? Ja, die kennen we van heel wat Sweelinckstraten, van het Sweelinck Conservatorium en van scholen die naar hem zijn vernoemd. Maar wie was hij eigenlijk?

Deze week is het vierhonderd jaar geleden dat Jan Pieterszoon Sweelinck overleed, op 16 oktober 1621. Daar wordt met enkele festivals en cd-presentaties aandacht aan gegeven. Maar buiten de kleine klassieke muziekwereld is zijn naam lang niet zo bekend als die van bijvoorbeeld Bach of Beethoven. Toch wordt hij de grootste Nederlandse componist van zijn tijd genoemd. Maar wie was die grote onbekende?

Sweelinck werd waarschijnlijk in of rond de zomer van 1561 in Deventer geboren. Zowel zijn vader, zijn opa als een oom waren organist, dus muzikaal viel de appel niet ver van de boom. Drie jaar later, in 1564, werd zijn vader Pieter Swibberts benoemd tot organist van de Oude Kerk in Amsterdam en verhuisde het gezin naar die stad. Vermoedelijk ..

