Bach was een muzikaal genie, en dat wist hij volgens Christoph Wolff zelf ook wel

Is over Johann Sebastian Bach (1685-1750) nog niet genoeg geschreven? Kennelijk niet, want Bachspecialist Christoph Wolff presenteert een boek dat een nieuw licht werpt op deze geniale componist. Twintig jaar na een veelgeprezen biografie over Bach, schrijft hij nu over diens werk.

Het portret van Bach, geschilderd door Elias Gottlieb Haussmann, keerde in 2015 terug naar Leipzig. Â Direct rechts van het schilderij staat de Britse dirigent John Eliot Gardiner, die als klein jongetje bang was voor de strenge ogen van Bach. Het schilderij hing toen bij zijn ouders in huis in Engeland.Â

Van Bach is maar één authentiek portret bewaard gebleven. Het werd in 1748 gemaakt door de schilder Elias Gottlieb Haussmann. Tussen 1936 en 1952 hing het in het landhuis van de Engelsman Rolf Gardiner, die het tijdelijk in bewaring had voor een vriend van hem, een gevluchte Duitse Jood. Rolfs zoon John Eliot – later een beroemd dirigent en Bachkenner – rende als kleine jongen elke avond snel naar zijn bed, want op de overloop hing het portret van een man met strenge ogen. Hij was er een beetje bang voor …

Wie dat portret goed bekijkt, ziet dat Bach een stukje papier in zijn rechterhand heeft. Er staan noten op. Opvallend, hij houdt het zo dat de lezer goed kan zien wat erop staat. Bach ziet het stukje papier dus op z’n kop. Wolff weet wa..

