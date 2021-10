Een hele mooie binnenkomer van The Vondel Strings

Was het voor Fedorova Chopin, Philippens wilde vioolconcerten van Haydn en Le Baisier de la Fée van Igor Stravinsky, in de versie voor viool en orkest, op cd zetten. En dat ook nog eens met een door haarzelf samengesteld ensemble: The Vondel Strings, bestaande uit haar favoriete kamermusici en solisten, die net als zij thuis zaten. Philippens is dirigent van dit ensemble en tevens solist. Zondagavond zijn zij te gast in Podium Witteman. De naam Vondel is gekozen als eerbetoon aan het huis in de gelijknamige straat waar viooldocente Vera Beths woont. Philippens speelt met The Vondel Strings respectievelijk het vierde en het eerste vioolconcert van Haydn. Tussendoor klinken vier delen van het ballet van Stravinsky, geïnsp..

