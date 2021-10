Covers met extra pit van The Specials

The Specials is een Britse popgroep die in 1977 in Coventry is opgericht. Normaliter maakt de band ska, de wat staccato muziek die verwant is aan reggae. Maar tijdens corona deden veel bands en artiesten wat anders en daarom putten de gelouterde mannen uit de lange geschiedenis van de protestliederen.

De grenzen werden daarbij ruim getrokken, want ook een grenzeloze irritatie aan burengerucht, zoals weerklinkt in ‘My Next Door Neighbor’, mocht worden opgenomen. Het gaat vooral om covers die inderdaad tot bijna een eeuw terug reiken. Heel mooi uitgevoerd worden ‘Get Up, Stand Up’ van Bob Marley & The Wailers, ‘Freedom Highway’, ‘Everybody Knows’, het ultieme roddelnummer van Leonard Cohen, het zeer actuele antidiscriminatie-lied ‘Black, Brown and White’ (‘If you’re white, alright, if you’re brown, stick around, but if you’re black, oh no, step back, step back’). Grappig is de zelfspot in ‘Fuck All The Perfect People’ en verdienstelijk wordt nog meer leed geserveerd in songs als ‘More Trouble Every Day’, ‘Listening Wind’ of tragikom..

