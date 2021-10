Een mooie middenweg tussen klassieke kamermuziek en sfeervolle pop

Eskina heeft op het pas verschenen We Were The Moon een mooie middenweg gevonden in het grensgebied van klassieke kamermuziek en sfeervolle pop.

Waar veel pogingen op dit gebied stranden in vaagheid of slaapverwekkende veiligheid klinkt de groep rondom de Haagse gitarist Merel van Hoek spannend en gedurfd. In de composities komen repeterende elementen uit de minimal music terug, maar binnen de herhalende patronen blijven de klankkleuren zich telkens ontwikkelen.

De musici van dit ensemble schuwen het ongemak niet, bij vlagen klinken de ritmes hoekig en de akkoorden wrang, maar uiteindelijk wint de schoonheid. Cello, viool, drums, percussie, bas, gitaar en elektronica werken toe naar ontroerende slotgedeelten. Hoogtepunten op dit album zijn de titeltrack en het intrigerend opgebouwde ‘True Love Waits’. We Were The Moon is het tweede album van de groep die hiermee hop..

