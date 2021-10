Eigenzinnig album van Redeemed dat tot nadenken stemt

Redeemed is de artiestennaam van indie singer-songwriter Marijn te Flierhaar (26) uit Zwolle. Zijn veelbelovende debuutalbum Your Loss Will Be Remembered staat vol indringende muziek met meeslepende melodieën, die gaan van fragiele akoestische ballads tot grootse licht-alternatieve post-rocksongs met pakkende climaxen.

Vanaf dat je opener ‘Interference’ hoort, stap je een wereld in die je stilzet, en meevoert langs een gevarieerd muzikaal landschap en diepe, tot nadenken aanzettende teksten. Een prettig relaxte alternatieve popsound eindigt in het openingsnummer plotseling in een grootse climax die je wakker schudt voor de rest van het album. Ook in ‘Do You Remember’ kabbelt het eerst op een prettige wijze voort tot halverwege de beuk erin gaat met een stevige rocksound. Op ‘Stranger to myself’ klinkt een intrigerend en dynamisch poprockgeluid, terwijl ‘Love to exist’ dan weer meer ingetogen klinkt, waarbij de prettig open klinkende stem van Te Flierhaar goed uitkomt. Ook dit in eerste instantie ingetogen nummer bloeit halverwege helemaal open, tot een..

