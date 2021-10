Racoon is terug met een klein, akoestisch en sfeervol album, met een duidelijke boodschap

Spijt Is Iets Voor Later, zo luidt de titel van de band, opgericht in 1997. Zeker, Racoon had in 2012 al een hit met ‘Oceaan’, gemaakt voor de film Alles Is Familie, maar voor Van der Weide en vooral ook voor gitarist Dennis Huige was dat een eenmalig uitstapje. In het Engels scoorden de Zeeuwen hits als ‘Love You More’, ‘No Mercy’ en ‘Don’t Give Up The Fight’, dus waarom switchen van die succesformule? ‘Ik ben erachter gekomen dat Nederlands wel degelijk mijn moedertaal is en veel makkelijker schrijft dan Engels’, aldus Van der Weide. Een ommekeer in denken dus. ‘Het overlijden van mijn zusje Anne in 2016 gaf me een duw om dingen die ik heel graag wil ook echt te gaan doen. Nederlandse teksten wilde ik nu echt een plek..

