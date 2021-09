Janine Jansen en Antonio Pappano: Kamermuziek op zijn mooist

Niet alleen lijkt het geluid van de viool op de menselijke stem, violen hebben nog een andere eigenschap met mensen gemeen: ze houden niet van stilzitten en opgesloten zijn. Toch is dat het lot van veel Stradivarius-violen: te duur geworden voor veel musici komen ze in handen van vermogende beleggers die de kostbare instrumenten decennialang opbergen in een kluis.

Janine Jansen kreeg tijdens het maken van haar nieuwste album de kans om twaalf zeldzame Stradivarius-violen te bespelen. Dat was naast de lockdown te danken aan een hulpvaardige Londense vioolhandelaar die tevens een documentaire maakte rondom dit ambitieuze project. Jansen zegt dat ze de instrumenten goed van elkaar kan onderscheiden; voor normale stervelingen is dat echter niet weggelegd.

Wat overblijft, is de vaststelling dat dit nieuwe album, waar het publiek zes jaar op heeft moeten wachten, prachtig is. Ondanks de twaalf verschillende instrumenten vormen de vijftien stukken die Jansen uitkoos een eenheid. Een Stradivarius mag dan een ziel hebben, niemand is in staat die ziel zo veelkleurig tot zijn recht te laten komen als Ja..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .