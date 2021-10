Lonnie Smith: lekker swingend en gedegen

‘Sunshine Superman’, een oud nummertje van Donovan, wordt door Iggy Pop relaxed gezongen en van zweetbandjes voorzien door Lonnie, die zijn achternaam deelt met de vroeger beroemde organisatie Jimmy Smith. Dr. Lonnie Smith draait al mee sinds de jaren zestig. Hij is een Amerikaanse sikh, speelde vroeger in het kwartet van George Benson en maakte ook handenvol soloalbums. Deze plaat werd geproduceerd door Don Was, ook al zo’n man met zestig jaar ervaring. Gespeeld wordt er met begeleiding van Jonathan Kreisberg op gitaar en Jonathan Blake op drums. De inhoud betreft acht lange nummers, met het ook door Pop gezongen openingsnummer ‘Why Can’t We Live Together’ (een cover van Sade) en twee goede live songs, het ruim twaalf minuten durende ‘W..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .