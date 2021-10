Alleen al de titels van de tien songs van Jan van Bijnen zijn de moeite waard

Modest Man, het solodebuut van Rotterdammer Jan van Bijnen, is als een donderslag bij heldere hemel. Niets in zijn carrière als begeleider van bijvoorbeeld Rob de Nijs, Freek de Jonge, Claudia de Breij en Markus Rill of als lid van Point Quiet en Verbraak/Van Bijnen wees erop dat hij zo’n plaat in zich had. Want Modest Man, bijna geheel in zijn eentje vol gespeeld door Van Bijnen, is een openbaring.

Hier waart de geest van Gram Parsons rond, maar ook van Bob Dylan in zijn Nashville-periode en van de dromerige hippie folk van Pearls Before Swine. Er is de aarzelende maar charmante stem van Van Bijnen, zijn fantastische spel op gitaar en dobro en twee handenvol sublieme liedjes. Alleen al de titels van de tien songs zijn de moeite waard: ‘Now You Know It’, ‘And Your Daddy Too’, ‘Recollect That Sign’, ‘Join Me On The Porch’, ‘The Me In You’, ‘The Streetcar I Ride’.

