Is dit de grote doorbraak van de band Needtobreathe?

Het is slechts de ‘groten’ gegeven: lokale passie vertalen naar stadions en een massapubliek winnen vanuit een nederige start in een niche. Mumford & Sons kreeg het voor elkaar met folk-pop; voorwaar geen kleine prestatie. Needtobreathe schuurt al een tijdje tegen die grotere doorbraak aan. En met Into The Mystery lijkt een serieuze poging gedaan, het laatste zetje te geven. Het is echter nog maar de vraag of dat met deze liedjes gaat lukken.

Of hij het nu zelf onderkent of niet, sinds de vorige plaat Out Of Body is Bear Rinehart de onbetwiste motor van Needtobreathe en zijn rauwe keel draait overuren in publieksdeiners als ‘Sunshine’ en ‘I Am Yours’. Het kwetsbare ‘What I’m Here For’, waarmee de plaat opent, zet je wat dat betreft wel even op het verkeerde been met een tedere gitaarmelodie en gelijk al een van de betere teksten: I just need room to be wrong sometimes, that’s all I’m hoping for, I feel like we could find it, If we knocked on heaven’s door, I’d say God I’m only human, You’d say that’s what I’m here for.

Into The Mystery heeft meer dan voldoende inhoud, daar ligt het niet aan. Het stemmige ‘Don’t Throw All The Good Things Away’, de heerlijk ruwe a..

