Herman van Veen (76) wordt vervolgd

Dat kun je wel zien dat is hij. Herinneringen, zo heet het jongste boek van de man uit Soest. Er zit een cd bij met dezelfde titel, zonder ‘herinneringen’. De 310 bladzijden en veertien liedjes smaken kakelvers.

Dat is knap voor iemand die er al 55 jaar toneel, 184 albums in minimaal vijf talen, tachtig boeken, vijfhonderd schilderijen en nog meer teksten op heeft zitten. Tweemaal ingeënt en 76 jaar oud eindigt hij met ‘Wordt vervolgd’.

In een angstdroom is dat ook zo. Een robot wil hem elimineren als hij zijn maandelijkse fles jonge klare koopt. Maar overgoten met bronwater stort het ding met knallende kortsluitingen neer. Mens-Machine: 1-0. En opeens ben je terug bij de kampioenswedstrijd van DOS tegen Ajax, op 15 juni 1958. Toen was Her..

